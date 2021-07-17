Исполком УЕФА утвердил хозяев финалов еврокубковых турниров

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил стадионы, которые примут финальные поединки континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После переноса финала Лиги чемпионов - 2020/2021 из Стамбула в Порту было решено провести финальный матч ЛЧ-2023 на олимпийском стадионе крупнейшего города Турции. Кроме того, в конце августа 2021-го и 2022 годов Стамбул примет жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Соответственно, финал Лиги чемпионов, который изначально должен был состояться в Мюнхене в 2023 году, пройдет там в 2025-м. В 2024 году финал чемпионской Лиги пройдет на поле лондонского стадиона "Уэмбли".

Также исполком УЕФА заключили мировое соглашение с Дублином и Бильбао, в которых должны были пройти несколько игр недавнего чемпионата Европы. Соглашение признает силы и средства, потраченные этими городами на подготовку к Евро-2020 и предусматривает проведение в них клубных финалов в будущем. Так, в 2024 году Дублин примет решающий поединок Лиги Европы, Бильбао будет хозяином финала женской Лиги чемпионов, а в 2025 году - финала Лиги Европы.-0-