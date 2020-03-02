Исполком УЕФА утвердил места финалов европейских кубковых турниров

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня утвердил места проведения финальных матчей континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2022 году матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, пройдет на Олимпийском стадионе в финском Хельсинки, в 2023-м встречу примет российская "Казань Арена".

Финал Лиги Европы-2022 состоится на поле "Пушкаш Арены" в венгерском Будапеште.

Решающий поединок женской Лиги чемпионов в 2022 году примет итальянский Турин, в 2023 году трофей будет разыгран в нидерландском Эйндховене.

Также на заседании исполкома УЕФА, которое состоялось в Амстердаме, были утверждены регламенты европейских клубных турниров на ближайшие сезоны.

Завтра в Амстердаме пройдет 44-й Конгресс УЕФА, в котором примут участие руководители всех 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА. Беларусь представят председатель АБФФ Владимир Базанов, его первый заместитель Юрий Вергейчик и генеральный секретарь Сергей Жардецкий. Следующий Конгресс УЕФА пройдет в 2021 году в Минске.-0-

Минск в 2021 году впервые примет Конгресс УЕФА Конгресс УЕФА - высший орган европейского футбольного союза, который отвечает за рассмотрение множества вопросов, в том числе за выборы президента и исполнительного комитета УЕФА.