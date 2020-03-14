Итальянка Доротея Вирер второй год подряд выиграла общий зачет КМ по биатлону среди женщин

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира, набрав 793 очка в общем зачете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второе место за итальянкой заняла норвежка Тириль Экхофф, у которой на счету 786 очков. Третье место в зачете Кубка мира застолбила за собой немка Дениз Херрман (745). Лучшей из белорусок в общем зачете стала Ирина Кривко завершившая сезон на 29-й позиции рейтинга (242). У Елены Кручинкиной – 49е место (96), Анна Сола – 59-я (61), Динара Алимбекова – 76-я.

В зачете индивидуальных гонок первые три места оставили за собой шведка Ханна Эберг (128 очков), итальянка Доротея Вирер (114) и француженка Жюстин Бреза (112). Белоруска Ирина Кривко – 53-я (11), Динара Алимбекова – 58-я (8), Елена Кручинкина – 62-я (5).

В спринтерских стартах наиболее удачлива была немка Дениз Херрманн (314). У Доротеи Вирер 305 пунктов. Тириль Экхофф – 3-я (283). Белоруски расположились следующим образом: Ирина Кривко – 38-я (72), Елена Кручинкина – 42-я (66), Анна Сола – 45-я (58), Динара Алимбекова – 79-я (7).

В гонках преследования лидерство по итогам сезона у Тириль Экхофф (232). Далее, в тройке сильнейших Доротея Вирер (186) и еще одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд (185). Белоруска Ирина Кривко – 28-я (68). У ее соотечественницы Елены Кручинкиной – 50-е место (25). Еще одна белоруска Анна Сола в данном списке – 71-я (3).

В гонках с массовым стартом первенствовала победительница общего зачета Кубка мира Доротея Вирер (223). У норвежки Тириль Экхофф – 2-е место (210). Шведка Анна Эберг – 3-я (200). Белоруска Ирина Кривко завершила соревновательный год в данной номинации на 19-й позиции (91).

В эстафетах трио сильнейших женских дружин таково: Норвегия – 360 очков. Швейцария – 260, Германия – 260. У белорусок 13-е место и 175 пунктов.

Что касается зачета женского Кубка Наций, то тут вне конкуренции, Норвегия – 7865 баллов. Второе место у немок – 7202. Тройку сильнейших замкнули француженки – 7058. У белорусок на счету 5047 очков и 12-е итоговое место.