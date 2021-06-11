Итальянцы победили турок в матче открытия футбольного чемпионата Европы

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Италии разгромила команду Турции со счетом 3:0 в матче открытия финальной стадии 16-го чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме поединка на поле римского "Стадио Олимпико" зрители не увидели забитых мячей. Зато после перерыва итальянцы трижды поразили ворота соперников - на 53-й минуте защитник турок Мерих Демираль отправил мяч в свои ворота, потом Чиро Иммобиле во второй раз поразил ворота турецкой команды, а затем Лоренцо Инсинье установил окончательный результат стартового поединка континентального чемпионата - 3:0. Вместе с командами Италии и Турции в предварительной группе А сыграют сборные Швейцарии и Уэльса, которые встретятся между собой завтра в Баку (начало в 16.00).

В субботу, 12 июня свои первые матчи проведут команды группы В. Футболисты Дании сыграют в Копенгагене с дебютантом финального этапа континентального первенства командой Финляндии (начало в 19.00). В Санкт-Петербурге россияне попытаются дать бой одному из главных фаворитов турнира сборной Бельгии (начало в 22.00). Все сегодняшние встречи телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

Составы остальных предварительных групп:

С - Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина;

D - Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия;

Е - Польша, Словакия, Испания, Швеция;

F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия.

Матчи группового этапа пройдут в Лондоне, Риме, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Будапеште, Амстердаме, Глазго, Копенгагене, Севилье, Бухаресте и Баку. После завершения группового этапа в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному - у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Португалии, Чехословакии, Дании и Греции.-0-