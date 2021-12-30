Итоги года подвели в НОК Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уходящий 2021 год для олимпийского движения Беларуси был успешным. Такое решение принято на итоговом заседании исполкома Национального олимпийского комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Главное событие мировой и олимпийской спортивной жизни в уходящем году - проведение Игр XXXII Олимпиады в Токио. Старты были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Напомним, прошедшим летом в столице Японии белорусские атлеты завоевали 7 наград: 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Наиболее высокого успеха добился Иван Литвинович (прыжки на батуте) - первое место.

Как сообщили в олимпийском комитете, на завершающей стадии находится и подготовка к участию отечественных спортсменов к XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине. НОК Беларуси осуществляет тесное сотрудничество с национальными федерациями по видам спорта - своевременно предоставляется вся информация, необходимая для подготовки к Играм. Налажено тесное взаимодействие с оргкомитетом, проведена предварительная аккредитация всех потенциальных участников Олимпиады, которая состоится в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.

В 2021 году НОК Беларуси отмечал 30-летие с момента основания. Этому событию посвящен и успешно реализован ряд проектов: культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу!" (прошел в семи городах Беларуси с участием более 127 тыс. человек), фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" и другие мероприятия.

На заседании НОК подведены также итоги деятельности постоянных комиссий Национального олимпийского комитета за 2021 год и утвержден план работы организации на 2022 год.-0-

Фото НОК Беларуси