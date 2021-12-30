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30 декабря 2021, 09:56

Виктор Лукашенко: успешное выступление на ЕЮОФ станет хорошим стартом в развитии карьеры юных хоккеистов

Виктор Лукашенко. Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА
Виктор Лукашенко. Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зале олимпийской славы штаб-квартиры НОК Беларуси состоялось чествование хоккейной команды (U-18) - серебряных медалистов XV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) в Вуокатти (Финляндская Республика), сообщили корреспонденту БЕЛТА в спортивной организации.

В Вуокатти белорусская хоккейная команда (U-18) в матчах кругового турнира обыграла сборные России, Чехии, Латвии и заняла итоговое второе место.

"Благодаря слаженной работе в команде и индивидуальным действиям вам удалось добиться значимого результата на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Это общий успех. Надеюсь, для вас выступление на ЕЮОФ станет хорошим стартом в профессиональной карьере. Побеждайте и далее, а мы будем в этом вас всячески поддерживать", - сказал президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что в стране многое сделано для развития хоккея с шайбой. "Позитивные моменты, которые сегодня происходят в нашем хоккее, - это результат работы федерации на протяжении нескольких лет, может и не такой быстрый результат, как многим бы хотелось, но возвращение в элиту молодежной сборной, серебряные награды фестиваля в Вуокатти показывают хороший уровень наших юных игроков. Многие молодые хоккеисты уже в минском "Динамо" хорошо себя зарекомендовали, а Алексей Протас и вовсе выступает в НХЛ в одном звене с Александром Овечкиным. Спасибо вам всем за вашу работу", - сказал Сергей Ковальчук.

В церемонии чествования приняли участие и члены Исполкома НОК, среди которых известные спортсмены, олимпийские чемпионы и руководители федераций.

Капитан команды Николай Тишкевич поблагодарил Национальный олимпийский комитет и федерацию хоккея Беларуси за возможность представлять нашу страну на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Финляндии. "Мы чувствовали невероятную поддержку и доверие в каждом матче, понимали, что за нас болела вся страна, и это придавало силы и мотивацию показывать наш лучший хоккей в борьбе с ведущими сборными мира. Еще раз большое спасибо всем, кто сделал возможным участие нашей команды в таком значимом международном форуме, спасибо нашим тренерам, врачам, администраторам, партнерам по команде, которые сделали все возможное для достижения общего результата!" - отметил хоккеист.

Зимний ЕЮОФ был перенесен с 2021 года на 20-25 марта 2022 года. Однако в связи с плотным соревновательным календарем принято решение провести хоккейный турнир среди юношей с 13 по 17 декабря 2021 года. Статус соревнований по хоккею на фестивале был выше, чем в предыдущие годы в связи с участием юниорских сборных (U-18) - ранее турнир проводился среди игроков (U-17).-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА

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