Иван Янковский возглавит сборную Беларуси по вольной борьбе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный спортсмен Иван Янковский утвержден в должности главного тренера сборной Беларуси по вольной борьбе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФБ.

В связи с назначением 32-летний спортсмен планирует завершить спортивную карьеру, во время которой он трижды становился призером чемпионатов Европы и выиграл серебро чемпионата мира в 2018 году. В уходящем году Иван Янковский стал обладателем золота представительного международного турнира "Шахтерская слава" в Кемерово и бронзы на мемориале Дмитрия Коркина в Якутске.

Новый главный тренер приступит к выполнению своих обязанностей с января 2020 года. Помогать Ивану Янковскому освоиться в новой роли будут авторитетные отечественные специалисты Жуматай Шубаев и Александр Вовна.-0-