Иван Литвинович возвращается в Беларусь. Как встречают олимпийского чемпиона - прямое включение

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Токио-2020 Иван Литвинович и национальная команда по прыжкам на батуте возвращаются в Минск. Золотая олимпийская медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте стала первой для белорусской команды в Токио. Благодаря этому успеху неплохую поддержку получат юные воспитанники Витебской СДЮШОР №1. Новоиспеченный чемпион токийских Игр в рамках проекта "Олимпийский выбор" решил направить Br20 тыс. в спортивную школу, в которой вырастают будущие олимпийцы. Иван Литвинович, которому недавно исполнилось 20 лет, родился в Вилейке, но последнее время тренировался в Витебске на базе СДЮШОР №1 под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте витебчанки Ольги Власовой. Во время Олимпиады-2016 в Рио эта спортшкола уже получала материальную поддержку после золотого выступления еще одного батутиста Владислава Гончарова, который также воспитанник этой школы.-0-

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