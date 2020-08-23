Изменено расписание молодежного ЧЕ по волейболу среди женщин с участием белорусок

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы изменили расписание молодежного ЧЕ-2020 по волейболу среди женщин, в котором принимают участие белоруски, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Расписание скорректировано из-за того, что сборные Германии, Италии и России по объективным причинам не смогли принимать участие в чемпионате.

Таким образом, соперницами белорусок в первой группе, игры которой пройдут в Зенице, стали команды Боснии и Герцеговины, Сербии, Словакии и Польши.

Во второй группе, которая проводит матчи в Осиеке, выступают сборные Хорватии, Турции, Болгарии и Франции.

Первый матч белоруски проведут сегодня со сверстницами из Сербии. Он начнется в 21.00 по белорусскому времени. Далее подопечных Ольги Пальчевской ждут поединки со словацкой дружиной (24 августа, 18.30), командой Польши (26 августа, 18.30) и сборной Боснии и Герцеговины (27 августа, 21.00).

Накануне состоялись четыре поединка турнира. Сегодняшние соперницы белорусок сербки обыграли соперниц из Словакии - 3:1. Также в группе I команда Боснии и Герцеговины уступила сверстницам из Польши - 0:3.

В группе II хорватки в упорной борьбе признали силу француженок - 2:3, а турецкая команда разобралась со сборной Болгарии - 3:0.

Полуфиналы и решающие матчи состоятся 29 и 30 августа. В Осиеке, помимо матчей второй группы, пройдет утешительный турнир за 5-8-е места. Матчи, по итогам которых определятся медалисты, состоятся в Боснии и Герцеговине. -0-