Известная белорусская волейболистка Ольга Павлюковская перешла в гродненский "Коммунальник"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская волейболистка Ольга Павлюковская, последние несколько лет игравшая в элитном дивизионе чемпионата Польши перешла в гродненский "Коммунальник", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска выступала за различные клубы Польши восемь лет. Нынешний сезон она начинала в команде КСЗО из Островца-Свентокшисского как капитан дружины. Стоит отметить, что в мировом волейболе случаи когда либеро становились лидерами своих команд единичны. Несмотря на доверие тренерского штаба, контракт c клубом был расторгнут. Как сообщали польские медиа, причиной такого решения стали финансовые задолженности перед спортсменкой.

У Ольги Павлюковской было несколько предложений от немецких, польских и белорусских клубов, но она заключила соглашение с "Коммунальником-ГрГУ". По словам спортсменки, она собирается помочь команде из города, в котором начала свою спортивную карьеру, в борьбе за награды чемпионата Беларуси.-0-