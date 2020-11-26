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26 ноября 2020, 17:41

Известные белорусские спортсменки поставили подписи под обращением к общественности

Василиса Макрзалюк. Фото из архива
Василиса Макрзалюк. Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с другими известными спортсменами подписали открытое обращение известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности двукратная чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по женской борьбе Василиса Марзалюк и бронзовая медалистка Игр-2008, чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Для меня, как одного из инициаторов обращения, это способ защитить свое дело. Как и в других профессиях, мы должны отстаивать свою позицию и имеем право быть услышанными. Белорусские атлеты знают, как много сделано для спорта в стране. Этого нельзя отрицать. Сейчас пытаются остановить олимпийское движение в нашей стране, чего допустить нельзя", - отметила Василиса Марзалюк.

Призналась, что давно ждала возможности подписать документ, выразив тем самым свое мнение, и Анастасия Прокопенко. "Честно говоря, я этого письма давно ждала. Потому что прежде всего это патриотизм. Прежде всего это поддержание своей спортивной семьи. Особенно спортсмены, как никто другой, должны показывать лицо страны как чистой, миролюбивой, чтобы ей восхищались все. И страной, и людьми, ради которых звучит гимн на соревнованиях. Гордость за наших атлетов переполняет", - прокомментировала свое решение титулованная белорусская пятиборка.

Вместе с Василисой Марзалюк и Анастасией Прокопенко 26 ноября в штаб-квартире НОК Беларуси письмо подписала мама шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Виталия Щербо Валентина Николаевна.

Она рассказала представителям СМИ, что уже давно хотела высказать свою позицию и обратиться к белорусской спортивной общественности. "Приятно была удивлена, когда узнала, что готовится такое письмо о мире и согласии в белорусском спортивном сообществе. Внимательно слежу за событиями в стране, и у меня давно сложилось свое мнение, но не знала, где я могу его выразить. Как мама, которая воспитала Виталия Щербо, очень хотела поддержать наших атлетов, высказать слова поддержки. В это непростое время спортсменам необходимо четко понимать: у них есть поддержка, и они смогут выступать на международных соревнованиях самого высокого уровня. У меня есть брат на Украине, и я хорошо знакома с теми процессами, которые происходят у наших соседей. Отмечу, мы должны ценить и дорожить тем, что у нас есть, и это касается не только спорта", - сказала Валентина Щербо.

Как сообщалось, открытое обращение ранее поддержали чемпионы и призеры Олимпийских игр, известные спортсмены по многим видам спорта. Ожидается, что письмо подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.

Напомним, с инициативой обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов заявила в ходе рабочего совещания 17 ноября в НОК Беларуси чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по женской борьбе Василиса Марзалюк. Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться в МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.-0-

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