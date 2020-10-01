Янсане в пятый раз попал в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Ислочи" Момо Янсане в пятый раз включен в символическую сборную тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 25-го тура гвинейский форвард забил гол и помог своей команде сыграть вничью с минским "Энергетиком-БГУ" (1:1). Для Момо Янсане это был последний матч в составе "Ислочи", теперь он будет выступать за малийский клуб "Блэк Старз".

Также в сборную минувшего тура вошли Егор Хаткевич ("Ислочь"), Владислав Васильев, Артем Концевой, Егор Богомольский (все - "Рух", Брест), Алексей Легчилин, Зоран Марушич (оба - "Неман", Гродно), Павел Седько, Сергей Кисляк (оба - "Динамо", Брест), Юрий Остроух ("Минск"), Джереми Мавату ("Энергетик-БГУ").

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Динамо" (Минск) - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (24), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 21 (23), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.

В 26-м туре встречаются:

16 октября

"Слуцк" - "Минск";

17 октября

"Славия" - "Белшина", "Витебск" - "Энергетик-БГУ", "Неман" - "Городея";

18 октября

"Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - "Динамо" (Минск), "Ислочь" - БАТЭ, "Динамо" (Брест) - "Рух".-0-