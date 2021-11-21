Японец Юма Кагияма выиграл на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японец Юма Кагияма выиграл на этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который завершился в Гренобле (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме за короткую и произвольную программы азиатский спортсмен получил 286,41 балла. Вторым стал его соотечественник Сюн Сато - 264,99 балла. Замкнул тройку призеров американец Джейсон Браун - 264,20 балла.

В стартах спортивных пар не было равных россиянам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому - 216,96 балла. Второе место также осталось за россиянами. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев за свои выступления удостоились оценки 205,15 балла. Третье место у Алексы Шимека-Книрим и Брэндона Фрэйзера из США - 201,69 балла.

Следующий этап серии Гран-при примет Сочи с 26 по 28 ноября.