Японец Нагасе и француженка Агбеньену выиграли золото олимпийского турнира по дзюдо

Новости темы "Олимпиада в Токио"
27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Японец Таканори Нагасе (81 кг) и француженка Кларисс Агбеньену (63 кг) завоевали золотые медали олимпийского турнира по дзюдо в своих весовых категориях, передает корреспондент БЕЛТА.
В споре за награду высшей пробы японский спортсмен победил представителя Монголии Саида Моллаеи. Экс-иранец стал серебряным призером Олимпиады. Бронзовые награды пришлись впору Шамилю Борчашвили из Австрии и бельгийцу Маттиасу Кассе.
В поединках женщин Кларисс Агбеньену без поражений дошла до финала, одолев на этой стадии словенку Тину Трстеняк. У спортсменки с Балкан - серебро. Итальянка Мария Четраччи и канадка Катрин Бушемин-Пинар выиграли бронзовые медали соревнований.-0-