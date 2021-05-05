Японские дзюдоистки выиграли два золота на турнире "Большого шлема" в Казани

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские дзюдоистки Фуна Тонаки (48 кг) и Ута Абе (52 кг) выиграли два золота в стартовый день турнира "Большого шлема", стартовавшего в Казани. Еще одна награда высшей пробы на счету Элен Ресево (57 кг) из Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фуна Тонаки (48 кг) на пути к триумфу одержала четыре виктории. В том числе победив в финале россиянку Ирину Долгову, ставшую серебряной медалисткой престижных соревнований. Бронзовые медали пришлись впору россиянке Ирэне Хубуловой и Франческе Милани из Италии.

Что касается Уты Абе (52 кг), то она также праздновала четыре виктории. Серебро выиграла Астрид Гнето из Франции. Бронзовые медали на счету Аны Бокс Перез из Испании и Эвелин Чопп из Швейцарии.

Помимо Элен Ресево, ставшей победительницей в категории 57 кг, на пьедестал взошла россиянка Дарья Межецкая. Бронзовые награды у сербки Марицы Перишич и Терезы Столл из Германии, которая в стартовой схватке победила представительницу Беларуси Ульяну Миненкову, завершившую после этого выступление на турнире.

Пятый по счету в нынешнем сезоне турнир "Большого шлема" по дзюдо на татами спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани проходит с 5 по 7 мая. В споре за награды участвуют 411 дзюдоистов из 80 стран.-0-