Японские конькобежцы выиграли большинство золотых наград в заключительный день КМ в Норвегии

Белорус Игнат Головатюк, также выступавший на данной дистанции занял 10-е место - 25,282 сек.
На аналогичной дистанции у женщин первенствовала японка Нао Кодайра - 37,523 сек. Серебро у американки Эрин Джексон - 37,671 сек. Россиянка Ангелина Голикова выиграла бронзу - 37,712 сек. Белорусская спортсменка Анна Нифонтова заняла 17-ю позицию в итоговом протоколе с результатом 38,503 сек.
В состязаниях на 1500 м у женщин золото на счету Михо Такаги из Японии - 1 мин. 55,679 сек. Серебро на счету нидерландской конькобежки Ирен Вюрст - 1 мин. 56,251 сек. Бронзовая медаль осталась за еще одной представительницей Японии Аяно Сато - 1 мин. 56,515 сек.
В аналогичных стартах у мужчин не было равных китайцу Чжунъянь Нину - 1 мин 45,167 сек. Второе место занял американец Джой Мантиа - 1 мин. 45,552 сек. Третье место на счету спортсмена из Республики Корея Мин Сок Кима - 1 мин. 45,636 сек. -0-