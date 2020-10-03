3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярославский "Локомотив" уступил "Йокериту" в матче чемпионата КХЛ со счетом – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В команде Андрея Скабелки, которая выступила в роли хозяев отличились Владимир Ткачев и Егор Коршков. У победителей шайбы на свой счет записали Джордан Шредер, Якуб Крейчик и Никлас Йенсен.

Во втором поединке дня "Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). За "Салават" забрасывали форварды Михаил Воробьев, Илья Баранов, Данил Алякин и защитник Филип Ларсен. В нижнекамской дружине шайба престижа на счету форварда Владимира Галузина.

И наконец, подмосковный "Витязь" разгромил рижское "Динамо" – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0). Счет открыл выступающий за команду из Подольска латышский форвард Каспарс Даугавиньш. Динамовец Лаурис Дарзиньш выровнял ситуацию. Однако это было единственное результативное действие гостей из столицы Латвии.

Зато хозяева забрасывали на любой вкус. У "Витязя" шайбы на свой счет записали Джастин Дэнфорт, Линус Хультстрем, Павел Варфоломеев, вновь Каспарс Даугавиньш и Артем Иванюженков, установивший окончательный счет встречи, менее чем за минуту до финальной сирены.

Минское "Динамо" проведет следующий матч чемпионата КХЛ 7 октября на домашнем льду. Соперниками "зубров" станет ХК "Сочи", с которым работает белорусский специалист Александр Андриевский.-0-