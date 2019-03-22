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Йоханнес Бё победил в спринте на заключительном этапе КМ по биатлону в Норвегии

Спорт 22.03.2019 | 19:33
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё
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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в заключительной спринтерской гонке текущего сезона на этапе Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Йоханнес Бё в условиях густого тумана сумел преодолеть дистанцию за 24 мин. 39,9 сек. (0+1). Более точным на двух огневых рубежах был Лукас Хофер, но он уступил победителю в ходе по лыжне - +31,7 сек. (0+0). Третье место занял Кантен Фийон Майе из Франции - +35,0 сек. (0+0).

Лучшим из белорусов в спринте стал Роман Елетнов, который занял 27-е место, - +1 мин. 29,0 сек. (1+1). Сергей Бочарников расположился на 46-й строке протокола - +2 мин. 07,8 сек. (1+1), Антон Смольский финишировал 54-м - +2 мин. 26,5 сек. (1+1), Владимир Чепелин 58-й - +2 мин. 33,4 сек. (2+2).

Кубок мира по биатлону в Холменколлене продолжится 23 марта двумя гонками преследования. Главная интрига сезона не разрешена. В общем зачете Кубка мира у женщин на первом и втором местах две итальянки: Доротея Вирер (882 очка) и Лиза Витоцци (852). В субботу по итогам пасьюта может определиться обладатель Большого Хрустального глобуса у женщин. Почетный трофей у мужчин завоевал Йоханнес Бё.-0-

Фото Дениса Костюченко

Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону-2018/2019

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биатлон, Кубок мира
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