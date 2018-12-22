Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Мартен Фуркад прорвался с 43-го места на 5-е

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами лидер нынешнего кубкового сезона преодолел за 31 мин. 59,0 сек. при четырех промахах на стрельбище. Вторым финишировал россиянин Александр Логинов (+6,2 сек.; 4 промаха), третье место занял еще один норвежец, старший брат победителя Тарье Бё (+23,9 сек.; 1).

Отметим, что француз Мартен Фуркад, провалившийся двумя днями ранее в спринте, где с четырьмя промахами он сумел занять лишь 43-е место, сегодня совершил маленький спортивный подвиг. Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса стал единственным биатлонистом, который закрыл все 20 мишеней, и благодаря этому замкнул первую пятерку в пасьюте, попав в цветочную церемонию.

Мартен Фуркад. Фото IBU

Белорусские биатлонисты остались далеко за чертой призеров: Роман Елётнов пришел к финишу 41-м (+4 мин. 40,8 сек.; 6), Дмитрий Лазовский оказался на 53-й строке итогового протокола (+5 мин. 58,0 сек.; 5).

Позже женщины стартуют в гонке преследования на 10 км с четырьмя заходами на стрельбище. В ней выступят две представительницы Беларуси - Ирина Кривко (20-й стартовый номер) и Ирина Кручинкина (50).-0-