24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене
Время победителя - 36 мин. 25,6 сек. (0+0+0+0). Серебряным призером стал Арнд Пайффер из Германии - +19,2 сек. (0+0+0+0), а третье место занял его соотечественник Бенедикт Долль - +38,0 сек. (1+0+0+1). Для Йоханнеса Бё победа в прошедшем старте стала 16-й в сезоне.
Гонка с массовым стартом у мужчин стала заключительной в Кубке мира - 2018/2019.
По его итогам обладателем Большого Хрустального глобуса стали Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер, которые впервые в карьере выиграли общий зачет.-0-
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