Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Чехии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в спринте на старте третьего этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км лидер сезона преодолел за 23 мин. 09,9 сек. (0+0). Второе место занял россиянин Александр Логинов - +21,0 сек. (0+0). Бронзовым призером в спринте стал Мартин Понсилуома из Швеции - 54,2 сек. (0+0).

Неудачно провел гонку один из лидеров мирового биатлона француз Мартен Фрукад, с четырьмя промахами финишировавший 43-м.

Лучшим из белорусов в спринте стал Дмитрий Лазовский, разместившийся на 47-м месте, - 2 мин. 15,7 сек. (1+0). Роман Елетнов закончил выступление 49-м - 2 мин. 17,7 сек. (1+2), Виктор Кривко занял 72-е место - 2 мин. 59,7 сек. (1+0), Антон Смольский - 81-й - 3 мин. 21,8 сек.

Третий этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место продолжится 21 декабря спринтерской гонкой на 7,5 км у женщин.-0-