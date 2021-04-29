Юлия Леонтюк стала сильнейшей в толкании ядра на международном турнире в Бресте

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юлия Леонтюк стала сильнейшей в толкании ядра на международном турнире по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу спортсменке из Брестской области принес результат 17 м 31 см. Второе место заняла Диана Рабкова из Гомельской области - 14 м 67 см. Замкнула тройку сильнейших еще одна спортсменка из команды Гомельской области Ольга Грабцевич - 14 м 56 см.

В стартах мужчин толкателей ядра с личным рекордом состязания выиграл атлет из Брестской области Дмитрий Карпук с результатом 20 м 57 см. Олег Томашевич из команды Витебской области стал вторым - 20 м 47 см. Бронзу завоевал Алексей Ничипор из Гродненской области - 19 м 02 см.

Для лидеров национальной команды данный старт, который продлится до 30 апреля, отличная возможность проверить свои силы накануне Кубка Европы по метаниям, который пройдет в хорватском Сплите с 8 по 9 мая. Кроме того, участники мемориала Евгения Шукевича получают шанс отобраться на Олимпиаду в Токио.-0-