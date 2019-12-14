Юниорская сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в Елгаве

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) выиграла международный турнир в Елгаве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба первого места решалась в споре белорусской и латвийской юниорских дружин. В итоге победа осталась за подопечными Александра Руммо, победившими со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Гости смогли выдержать стартовый натиск хозяев площадки и перевести игру к их воротам. Первую шайбу в ворота хозяев с дальней дистанции забросил Сергей Кузнецов. Упрочил преимущество белорусской команды Александр Пальчик, реализовавший большинство.

Второй период начался под диктовку латвийской команды. Сначала за хозяев отличились Харальдс Мурниекс и Денис Вилманс, возобновившие равновесие в счете. Однако далее забрасывали шайбы лишь белорусы. Дмитрий Кузьмин, Егор Чезганов и Александр Суворов установили окончательный счет в матче.

В споре за третье место второй состав молодежной сборной Латвии победил казахстанцев (U-18) со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). -0 -