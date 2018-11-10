10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-17) заняла второе место на Кубке Президентского спортивного клуба, обыграв в заключительном матче Латвию со счетом 8:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четыре шайбы в ворота гостей отправил Виталий Пинчук, голевой дубль и на счету Захара Польшакова.
Победителем турнира стала команда России, которая выставила состав на год моложе своих соперников и одержали три победы.
После заключительного матча турнира состоялось торжественная церемония закрытия соревнований.
Лучшими игроками признаны: вратарь - Алексей Колосов (Беларусь), защитник - Никита Коробкин (Россия), нападающий - Илья Иванцов (Россия), бомбардир - Виталий Пинчук - 5 баллов (5 заброшенных шайб).
Розыгрыш Кубка Президентского спортивного клуба проводится на постоянной основе с 2007 года. В прошлом году победителем турнира стала также команда России. Юные белорусские хоккеисты трижды выигрывали почетный трофей: в 2008, 2009 и 2014 годах.-0-
Фото Максима Гучека
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