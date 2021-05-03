Юниорская сборная Беларуси уступила российским сверстникам в четвертьфинале ЧМ в США

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) уступила российским сверстникам в четвертьфинале чемпионата мира в данной возрастной группе, который проходит в США. Команда Дмитрия Шульги признала превосходство соперников со счетом 2:5 (0:2, 2:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало игры прошло с некоторым преимуществом россиян, которые открыли счет на пятой минуте встречи. Усилия партнеров по команде завершил взятием ворот Матвей Мичков. Ближе к концовке стартового периода на 16-й минуте россияне смогли увеличить счет в свою пользу, реализовав большинство в формате пять на три. Шайбу забросил Даниил Юров.

Вторая треть поединка также началась для белорусов обескураживающе. На 24-й минуте поединка третья шайба побывала в воротах команды Дмитрия Шульги. Отличился Артем Дуда. Добившись весомого преимущества российские хоккеисты начали играть от обороны и едва за это не поплатились. Илья Морозов и Федор Николаеня сократили отставание до минимума. Белорусы могли забрасывать еще, но где-то им не хватило везения, а в каких-то эпизодах уверенно действовал вратарь россиян.

В заключительной трети матча белорусы продолжили действовать с позиции силы, но реализация оставляла желать лучшего, тогда как их соперники свой шанс увеличить разницу в счете не упустили. Шайбы у россиян на свой счет записали Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.

Таким образом, белорусские юниоры завершили выступление на юниорском первенстве мира. -0-