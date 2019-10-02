Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила сверстников из США на турнире в Пекине

Во время матча. Фото ФХБ
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси победила сверстников из США со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в первый день международного турнира 2019 Ambassador Cup Hockey Tournament в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.
Команды с первых минут атаковали ворота друг друга, однако точнее в завершающей стадии атак были подопечные Дмитрия Шульги. В первом периоде благодаря голам Андрея Лошко и Даниила Боуроша белорусы повели 2:0. Позже отличились Вячеслав Грамович, сделавший дубль, и Захар Польшаков.
Во второй день турнира белорусская команда встретится с командами России и Латвии.-0-
Фото ФХБ