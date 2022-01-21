"Юность" обыграла "Неман" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской экстралиге завершен первый тур второго этапа. В пятницу в борьбу на этой стадии вступили команды из верхней шестерки таблицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичная "Юность" на льду "Чижовка-арены" принимала "Неман". Основное время матча закончилось со счетом 3:3, все шайбы за гродненцев провел Артур Буйницкий. На хет-трик форварда гостей минчане ответили дублем Дмитрия Арсенюка, еще однажды чужие ворота поразил Андрей Павленко. Исход встречи решился уже на 40-й секунде овертайма, победу "Юности" принес Аслан Раисов.

Два других матча дня завершились со счетом 2:1 - "Гомель" дома одолел "Шахтер", а "Металлург" в Жлобине оказался сильнее "Витебска". Обе игры прошли по схожему сценарию: в первом и втором периодах хозяева отличались по разу, в финальной трети гости сокращали дефицит, но этим в итоге и ограничивались.

Таким образом, после 45 матчей сезона положение клубов в топ-6 экстралиги таково:

1. "Юность" (71 балл)

2. "Металлург" (66)

3. "Гомель" (64)

4. "Шахтер" (61 очко)

5. "Витебск" (58)

6. "Неман" (50)

Завтра свои матчи проведут команды из нижней шестерки экстралиги: "Динамо-Молодечно" примет "Могилев", а "Локомотив" в Орше сыграет с "Лидой". Поединок "Химика" и "Бреста" не состоится, новополочанам засчитано техническое поражение.-0-