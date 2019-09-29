"Юность" по буллитам победила "Неман" в чемпионате Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередном туре чемпионата Беларуси хоккеисты минской "Юности", уступая по ходу встречи две шайбы, смогли сравнять счет и победить гродненский "Неман" в серии буллитов - 3:2 Б (0:0,0:2,0:0,1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом периоде команды играли на равных и, несмотря на то и дело возникающие опасные моменты, отличиться не смогли.
После перерыва весомую заявку на победу сделали хоккеисты из Гродно, вначале использовавшие большинство в ситуации, когда пять игроков "Немана" были на льду против троих минчан. На 26-й минуте матча отличился Сами Йекунен. А спустя две минуты поединка уже в равных составах удвоил преимущество гродненцев Артем Кислый.
В третьем периоде "Юность" перехватила инициативу, дважды заставив капитулировать вратаря гостей. Шайбы на свой счет записали Иван Дроздов и Максим Парфеевец.
В овертайме хоккеисты из Минска и Гродно предпочли не рисковать, а в серии буллитов точнее были хозяева "Чижовка-Арены". Решающий штрафной бросок исполнил Всеволод Кашкар.-0-
Фото Сергея Шелега