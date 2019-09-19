"Юность" второй раз подряд проиграла "Шахтеру" в чемпионате Беларуси по хоккею

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная "Юность" второй матч подряд не смогла выиграть у принципиальных соперников из солигорского "Шахтера" в экстралиге. Если домашний матч подопечные Александра Макрицкого уступили по буллитам, то в гостях развязка наступила в овертайме - 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА

Пропустив уже на второй минуте матча после атаки Максима Парфеевца, "горняки" не сдались и сделали все чтобы выровнять ситуацию. Впрочем, до конца первой трети матча счет на табло в пользу "Юности" не изменился.

Однако во втором периоде "Шахтеру" все же удалось дважды огорчить вратаря минчан, вынужденного капитулировать после голов Андрея Феклистова и Игоря Карабанова. Но "Юность" продемонстрировала умение держать удар, и в концовке второй двадцатиминутки счет стал равным. Отличился Андрей Антонов. В дальнейшем обе команды не смогли огорчить друг друга, и матч перешел в овертайм.

Когда уже казалось, что буллитов не избежать, за полторы минуты до финальной сирены команде из города калийщиков удалась отличная атака, и Андрей Феклистов принес своей дружине викторию - 3:2.

В остальных матчах тура гродненский "Неман" уверенно разобрался со жлобинским "Металлургом" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). "Лида", отлично сыграв в большинстве, разгромила "Гомель" со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) и ушла с последнего места в экстралиге А. "Динамо-Молодечно" на домашней арене в шикарном по результативности матче обыграло "Могилев" - 6:4 (3:1, 3:1, 0:2).

В турнирной таблице экстралиги А с 19-ю набранными очками главенствует "Шахтер", который на один балл опережает "Неман" и молодечненское "Динамо", у которых по 18 пунктов. У идущего на 4-й позиции "Могилева" 12 очков. Далее расположились "Юность" - 11 пунктов, "Гомель" - 9, "Лида" - 7, "Металлург-Жлобин" - 5.-0-