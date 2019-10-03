Юные белорусские хоккеисты уступили российским сверстникам на турнире в Пекине

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине во второй день международного хоккейного турнира юношеских сборных белорусы уступили россиянам в серии послематчевых бросков - 0:1, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.

Главный тренер сборной Беларуси (U-17) Дмитрий Шульга, прокомментировав игру журналистам, отметил, что остался доволен действиями подопечных. "Перебросали соперника более чем в два раза (26:12), но не смогли забросить, хотя моментов для этого хватало. В то же время практически ничего не позволили создать у своих ворот, - сказал главный тренер. - Но в целом игрой доволен. Единственное, чего не хватило немножко ребятам, это уверенности. Мы пока что не лучшим образом начинаем матчи, но надеюсь, что по ходу турнира еще прибавим".

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