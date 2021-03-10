Юные белорусские теннисисты поспорят за "Золотую ракетку"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап второго республиканского командного турнира по теннису "Золотая ракетка" пройдет в минском Дворце тенниса с 11 по 13 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За награды поспорят четыре команды, составленные из мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет: столичные "Аванте Клаб" и СДЮШОР "Смена", Гродненская ДЮСШ тенниса и Могилевский городской ФСК. Они проведут однокруговой турнир, по итогам которого определятся чемпион и призеры.

Предварительный этап этих соревнований с участием восьми команд завершился в октябре 2020 года, а финал в связи с эпидемиологической ситуацией решено было перенести на март 2021 года.

Турнир "Золотая ракетка" проводится с целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, выявление сильнейших команд по теннису в регионах страны, выявление перспективных молодых теннисистов, повышение уровня мастерства юных спортсменов, получение ими опыта выступления в командных соревнованиях, массовое развитие и популяризация тенниса в регионах Республики Беларусь. Турнир проходит во второй раз, победителем первого турнира стала команда СОЦ "Теннис в Солнечном".

Организаторами соревнований юных теннисистов являются Президентский спортивный клуб и Белорусская теннисная федерация.-0-