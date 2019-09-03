Юные футболисты начали финальный этап "Кожаного мяча"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на стадионе футбольного клуба "Минск" стартовал финал турнира юных футболистов "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сквозь сито отборочных этапов прошли 32 команды из всех регионов страны. На протяжении четырех дней они будут сражаться за награды в своих возрастных группах. Накануне старта самих соревнований участники финального этапа "Кожаного мяча" побывали на хоккейном матче в "Минск-Арене", а сегодня следили за тренировкой футбольной сборной Беларуси и пообщались с ведущими игроками страны, которые вручили ребятам футбольные мячи и автограф-карты.

Игроки национальной сборной по футболу

Игрок национальной сборной Беларуси Иван Маевский

Во время мероприятия

Главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель

Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов

Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов вручает мячи юным футболистам

Капитан команды "Полесье" Столинского района Василий Мартенчик

Участники турнира "Кожаный мяч" и футболисты национальной сборной

Тренировка национальной сборной

В финальном турнире "Кожаного мяча" принимают участие мальчики в возрасте от 9 до 14 лет. Наряду с ними с прошлого года в соревнованиях участвуют и команды девочек. Матчи проходят на стадионе ФК "Минск" (ул. Маяковского, д. 127/3), а победители и призеры во всех возрастных группах определятся 6 сентября. На первом этапе команды проводят поединки в группах, после чего пройдут стыковые матчи за итоговые места. Вход для всех желающих поддержать юных футболистов и футболисток свободный.

В этом сезоне в борьбу за выход в финальную стадию вели почти 33 тыс. детей и подростков из 2 569 команд во всех регионах страны.

Организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусская федерация футбола и Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

Фото Сергея Шелега