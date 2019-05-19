Юные гандболисты поборются за победу в республиканских состязаниях "Стремительный мяч-2019"

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований по гандболу среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения "Стремительный мяч-2019" пройдет 20-24 мая в Гомеле, сообщили БЕЛТА Президентском спортивном клубе.

Побороться за звание сильнейших на площадки Гомельского областного центра олимпийского резерва по игровым видам спорта выйдут 16 команд юношей и девушек. Свои регионы представят команды областей и Минска, а также 4 команды Гомельской области как принимающей стороны.

Команды распределены по двум группам. В группу "А" вошли Минск, Брестская и Гродненская области, а также Гомельская область II. Группу "Б" составили Гомельская область I, Минская, Могилевская и Витебская области.

В течение пяти насыщенных играми дней уровень мастерства смогут продемонстрировать свыше 220 спортсменов. Тренерский состав - 32 человека. Игры будут параллельно проходить в большом и малом залах ГОЦОР.

Традиционно обладатели золота, серебра и бронзы будут отмечены специальными призами Президентского спортивного клуба, кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Наград будут удостоены и лучшие игроки по амплуа и призеры соревнований.

Республиканские соревнования по гандболу "Стремительный мяч" стали хорошей традицией и возможностью для юных спортсменов со всей страны проявить себя. Среди основных целей мероприятия - совершенствование деятельности местных органов власти, физкультурно-спортивных и молодежных организаций в вопросах создания условий для занятий игровыми видами спорта; оздоровление подрастающего поколения через физическую культуру и спорт; организация физкультурно-спортивной работы с учащимися общего среднего образования специализированных учебно-спортивных учреждений. Подготовка к состязаниям позволяет дополнительно обеспечить спортивный досуг детей и подростков, способствует популяризации гандбола и профилактике правонарушений среди детей и подростков. Также это одно из направлений поиска и выявления одаренных юных спортсменов, комплектования сборных команд Беларуси по гандболу, повышения уровня спортивного мастерства белорусских гандболистов и их команд.

Среди организаторов состязаний - республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма и Министерство образования Беларуси.

Торжественное открытие соревнований пройдет 20 мая в 14.30 в ГОЦОР по игровым видам спорта. Церемония награждения и закрытия запланирована на 24 мая.-0-