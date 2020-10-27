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27 октября 2020, 17:30

Юные хоккеисты из Беларуси и России поспорят за Кубок Президентского спортивного клуба

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав участников ежегодного Кубка Президентского спортивного клуба, который пройдет с 5 по 7 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В этом году за главный приз с 5 по 7 ноября поспорят юниорская сборная Беларуси (U-18) под руководством Дмитрия Шульги и дружина U-17, с которой работает Андрей Михалев. Соперничать с ними будут команды России U-17 и U-16.

Этот старт будет единственным с участием белорусских сборных во время предстоящей международной паузы.

Расписание матчей турнира таково: 5 ноября, в среду, матчи проведут команды Россия (U-16) - Россия (U-17) и Беларусь (U-17) - Беларусь (U-18). На 6-е ноября намечены поединки дружин России (U-17) и Беларуси (U-17), а также Беларуси (U-18) и России (U-16). 7-го ноября сразятся коллективы Беларуси (U-17) и России (U-16), Беларуси (U-18) и России (U-17).

Все три дня соревнований матчи на "Минск-Арене" будут начинаться в 13.00 и 16.30 соответственно.

Сборная России девять раз становилась обладателем Кубка Президентского спортивного клуба (2007, 2010-2013, 2016-2019). Белорусы брали трофей трижды (2008, 2009, 2014), команда Латвии - однажды (2015).-0-

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