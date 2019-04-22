Юные хоккеисты минского "Динамо" стартуют в представительном турнире в Сочи

22 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Юные хоккеисты СДЮШОР БФСО "Динамо" стартуют сегодня в международном турнире "XIII Кубок Газпром нефти", который с 22 по 26 апреля пройдет на объектах зимней Олимпиады в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Масштабные хоккейные соревнования для юных игроков собрали в этом году на ледовых аренах "Большой", "Айсберг" представителей 31 команды из России, Беларуси, Австрии, Латвии, Германии и Китая.

Перед отъездом в Сочи юные игроки "Динамо" встретились с генеральным директором ХК "Динамо-Минск" Дмитрием Басковым, который порекомендовал ребятам получить удовольствие от предстоящих игр и окунуться в атмосферу крупного спортивного праздника.

Первый матч на предварительной стадии хоккеисты спортшколы "Динамо" проведут сегодня с питерским СКА (12.20), на следующий день соперниками минчан станут юные хоккеисты тольяттинской "Лады" (12.20), а завершат первый этап турнира минчане 24 апреля с московским ЦСКА (12.20). В плей-офф 25 апреля команды разыграют итоговые места, а победитель определится 26 апреля.

Юные динамовцы, которые являются чемпионами Беларуси по хоккею среди игроков 2008 года рождения последних двух сезонов, заранее прибыли к месту будущих матчей и уже провели тренировки на месте предстоящих матчей.

Команда СДЮШОР БФСО "Динамо" шестой раз принимает участие в "Кубке Газпром нефти". Наиболее высокого результата минчане добились в 2014-м, заняв четвертое место. Как и пять лет назад главным тренером динамовцев является Сергей Громов.

Детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" основан в 2007 году. С 2010-го генеральным партнером кубка стала Континентальная хоккейная лига, и в соревнования начали принимать команды клубов КХЛ.

С 2018 года оргкомитет принял решение о расширении турнира за счет не входящих в КХЛ стран по принципу "одна страна - одна команда". В 2019 году в розыгрыше почетного трофея примут представители Китайской Народной Республики, что придало "Кубку Газпром нефти" статус крупнейшего детского хоккейного турнира в возрасте до 11 лет в Европе и Азии.-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"