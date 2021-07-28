Юные лучники поспорят за награды спартакиады в Гомеле

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по стрельбе из лука пройдет в Гомеле 28-30 июля, сообщили БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта.

За награды состязаний, которые развернутся на стадионе "Луч", поспорят юноши и девушки 2004 года рождения и моложе - представители восьми команд из столицы и всех областных центров.

В программе запланированы командные и личные соревнования.

Победителей наградят кубками, медалями, за 1-е место предусмотрен денежный приз.

Спартакиаду организуют Министерство спорта и туризма и Гомельский областной центр олимпийского резерва по прикладным видам спорта.-0-