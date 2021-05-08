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08 мая 2021, 09:33

Юные самбисты Минска и Москвы отметят День Победы матчевой встречей

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8 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Матчевая встреча по самбо между юношескими командами городов-героев Минска и Москвы пройдет 9 мая в российской столице. Это спортивное мероприятие международного уровня будет посвящено Дню Победы, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

Сам турнир будет проходить после торжественного возложения цветов российскими и белорусскими самбистами к памятнику 158-й стрелковой дивизии, расположенному в месте непосредственного прохождения главного рубежа обороны Москвы. В состязаниях примут участие юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет и в весовых категориях от 30 до 70+ кг. По результатам турнира команде победителей кроме памятных медалей будет также вручен Кубок Победы.

"Поскольку предстоящая матчевая встреча посвящена крайне важной дате для всех народов бывшего СССР, это мероприятие имеет все шансы стать одним из наиболее знаковых праздничных событий как для России, так и для Беларуси и способствовать не только популяризации спорта, но и духовному единству народов обеих стран", - отметил один из организаторов турнира президент Ассоциации спортсменов "Мы родом из самбо" Владимир Япринцев.

Помимо состязаний юные спортсмены примут участие в мастер-классах, которые проведут для них заслуженные мастера спорта СССР, многократные чемпионы мира и Европы по самбо. Организаторами являются Центр спорта и образования "Самбо-70" и Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо", при поддержке Постоянного комитета Союзного государства и Всероссийской федерации самбо.-0-

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