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19 января 2022, 21:22

Юрий Альберс: практически для всех участников Олимпиады китайская трасса - неизвестность

Юрий Альберс
Юрий Альберс
Поговорили с заслуженным тренером Республики Беларусь по биатлону Юрием Альберсом о прогрессе мужской команды, выходе на новый уровень Анны Солы и Динары Алимбековой, а также медальных перспективах на Олимпиаде в Пекине.

Можно смело утверждать, что в текущем сезоне белорусский биатлон переживает ренессанс. На данный момент в топ-10 общего зачета Кубка мира у женщин находятся две представительницы нашей страны: Динара Алимбекова занимает 3-е место, Анна Сола - 6-е. Обе могут похвастаться хорошими результатами: Динара в этом сезоне по итогам 13 гонок девять раз занимала место не ниже 6-го, у Анны - четыре подиума (1 золото, 2 серебра и 1 бронза). Наверное, впервые со времен Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино в Беларуси появились две сильные биатлонистки, способные бороться за высокие награды.

Что касается мужчин, то в первую очередь отдельного внимания заслуживает Антон Смольский, занимающий сейчас 7-е место в общем зачете Кубка мира. За шесть этапов нынешнего сезона уроженец Копыльского района трижды поднимался на пьедестал, чего с белорусскими биатлонистами не случалось больше 15 лет. Примерно столько же прошло и с момента завоевания последней медали в мужской эстафете. Однако Юрий Альберс говорит, что для него подобные результаты не стали откровением: 



- Мы еще в 2018 году говорили, что создается новая команда из молодых ребят,  которую будем целенаправленно готовить к Олимпиаде в Пекине. Тогда нас много критиковали, иногда даже откровенно ругали за результаты, но парни верили в себя, тренеров и выдержали трудности. Спустя три-четыре года вчерашние юниоры превратились в зрелых спортсменов. У Смольского и раньше были отдельные хорошие выступления, когда он заезжал в топ-20, но никто не форсировал его подготовку ради сиюминутных результатов. Его планомерно подводили на нужный уровень, как и всех остальных. А теперь мы видим плоды этих трудов. Посмотрите на Лазовского, который только второй сезон выступает на взрослом уровне, но уже частенько заезжает в очки. Лобастов добился определенного прогресса. Какой он результат в эстафете выдал! Никита на равных бился с волкодавами от биатлона и передал эстафету лидером. У Воробья дела налаживаются. Поэтому можно говорить, что вся мужская команда сделала сильный шаг вперед. При этом она остается одной из самых молодых.

Также специалист отмечает, что ожидал в этом сезоне рывка от лидеров женской команды - Динары Алимбековой и Анны Солы:

- Они действительно вышли на новый уровень, и здесь немаловажную роль сыграл тот факт, что спортсменки поверили в себя и полностью доверяют своим тренерам. В команде создан отличный микроклимат, который позволяет демонстрировать такие результаты.

Спорить с этим сложно. И Алимбекова, и Сола в межсезонье, видимо, поработали над стрельбой серьезно. Если в прошлом сезоне средняя точность стрельбы Динары была 84%, то в этом - 89%, топовый показатель. Анна сделала еще более внушительный скачок - с 70% до 81%. При этом добавили девушки и в работе ногами, регулярно оказываясь в числе лидеров дня по скорости на дистанции.

- Если брать прошедшие шесть этапов Кубка мира, то и женская, и мужская команды показывают достойные результаты. Да, имеются кое-какие шероховатости, над которыми стоит поработать, но в целом не сказал бы, что есть провалы. Нам всем нужно понимать, что спортсмены - не роботы, которым задал программу, и они там клепают все, а живые люди, поэтому человеческий фактор всегда будет присутствовать. В этом сезоне наши биатлонисты уже несколько раз сталкивались с простудными заболеваниями, которые сказываются на функциональном состоянии организма, но после возвращались и приходили в форму. При этом у нас нет такой большой и равноценной скамейки запасных, как у других команд, поэтому нужно решать все задачи с одними и теми же спортсменами, - объясняет тонкости Юрий Альберс.



Многие болельщики опасаются, что из-за такого насыщенного календаря наши молодые биатлонисты могут перегореть к Олимпийским играм, однако специалист уверен, что все будет хорошо:

- Никто не форсирует подготовку, чтобы ребята дали результат на Кубке мира, а потом выдохлись к Олимпиаде. Наоборот, вся работа строится именно с прицелом на Игры. В физическом плане они прекрасно себя чувствуют. Даже вспомните прошлый сезон. Все думали, что Алимбекова не выдержит взятый темп, а она отлично провела концовку сезона, как и Сола. Так будет и сейчас.

Что касается медальных перспектив в Пекине, то Юрий Альберс уверен, что шансы есть у всех спортсменов, не только белорусских:

- Но перед нашими биатлонистами, безусловно, стоят самые высокие задачи. Без амбициозной цели нечего даже тренироваться. Тем более на Олимпиаде будут выступать те же спортсмены, что и на Кубке мира, где наши парни и девчата уже брали награды, а это вселяет надежду. Правда, есть один нюанс. Практически для всех китайская трасса - неизвестность. Непонятно, какая там будет погода, ветровая обстановка, структура снега не опробована. И тут уже кому-то будет везти, кому-то нет. Но это спорт. Да и все в одних условиях. Так что остается только работать и показывать себя во всей красе.

Вадим БАННЫЙ,
газета "7 Дней"-0-
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