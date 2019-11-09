Юрий Кендыш в составе "Шерифа" стал чемпионом Молдовы и лучшим бомбардиром

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский полузащитник Юрий Кендыш в составе тираспольского "Шерифа" стал чемпионом Молдовы и лучшим бомбардиром чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем матче молдавского первенства "Шериф" у себя дома сыграл вничью с "Петрокубом" - 1:1 и, набрав 70 очков, завоевал свой 18-й чемпионский титул. Юрий Кендыш провел 25 из 28 игр нынешнего чемпионата Молдовы и стал его лучшим бомбардиром, забив 13 мячей.

До перехода в "Шериф" Юрий Кендыш дважды в составе борисовского БАТЭ становился чемпионом Беларуси (2016, 2017), а в 2015 году в составе вильнюсского "Жальгириса" завоевал золото чемпионата и Кубок Литвы.-0-