"Кайрат" победил "Црвену Звезду" в квалификации футбольной Лиги чемпионов

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах завершаются первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Казахстана футболисты "Кайрата" принимали в Алматы сербскую "Црвену звезду" из Белграда и победили со счетом 2:1. Белорусский защитник хозяев Денис Поляков провел весь матч.

Позже состоятся еще шесть матчей. Болгарский "Лудогорец" из Разграда, который выбил из турнира солигорский "Шахтер", сыграет в гостях у словенского клуба "Мура". В Братиславе словацкий "Слован" встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз" из Берна, шведский "Мальме" на своей арене сыграет с финским ХИКом из Хельсинки, в Эйндховене нидерландский ПСВ будет соперничать с турецким "Галатасараем" из Стамбула, в Пирее греческий "Олимпиакос" сыграет с азербайджанским "Нефтчи" из Баку, а в Варшаве польская "Легия" примет эстонскую "Флору" из Таллина.

Результаты встреч, состоявшихся 20 июля: "Алашкерт" (Ереван, Армения) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 0:1, "Линкольн" (Гибралтар) - "Клуж" (Румыния) - 1:2, "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) - 2:0, "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 2:1, "Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - 1:1, "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Никосия, Кипр) - 2:0.

Ответные поединки за выход в третий квалификационный раунд чемпионской Лиги состоятся 27 и 28 июля.-0-