Канадские хоккеисты обыграли команду Казахстана в матче ЧМ-2021 в Латвии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские хоккеисты обыграли команду Казахстана в матче группы В первого раунда чемпионата мира, который проходит в Латвии, со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Канадцы с первых минут бросились в атаку, стремясь подавить соперника своей активностью. Давление на оборонительные порядки дружины Юрия Михайлиса принесло плоды на 7-й минуте матча. Большинство своей команды реализовал Эндрю Манджапане. Казахстанская дружина пробовала отыграться, но до перерыва счет не изменился.

В начале второго периода, на 22-й минуте матча, Оуэн Пауэр укрепил преимущество канадцев. К чести их соперников, казахстанские хоккеисты не сдались, начав все чаще беспокоить оборонительные порядки "Кленовых листьев". На 25-й минуте Никита Михайлис при игре в равных составах сократил разницу в счете.

На этом казахстанцы не остановились, и в дебюте третьего периода Никита Михайлис оформил голевой дубль, сравняв счет матча. Однако канадские хоккеисты не позволили конкурентам развить успех. Коул Перфетти на 48-й минуте игры вновь вывел свою команду вперед. Подопечные Юрия Михайлиса бросились отыгрываться, заменив в концовке матча вратаря на шестого полевого игрока, но вновь отличились их соперники. Точку в матче поставил Коннор Браун за три секунды до финальной сирены.

Сегодня в вечерней части соревновательной программы в группе В сыграют дружины Латвии и Норвегии. Начало матча в 20.15 по минскому времени.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-