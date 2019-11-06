Канадский голкипер Дэнни Тэйлор вернулся в "Динамо-Минск"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский голкипер Дэнни Тэйлор вернулся в хоккейный клуб "Динамо-Минск", за который выступал несколько лет назад. С ним будет подписан пробный контракт на три матча, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

33-летний Дэнни Тэйлор играл за столичный клуб в КХЛ в сезоне-2014/15. Тогда команда набрала 100 очков в регулярном первенстве и пробилась в плей-офф с пятого места. Канадец стал одним из творцов того успеха, в 19-ти поединках отразив 90,4% бросков при коэффициенте надежности 2,77.

В прошлом сезоне Дэнни Тэйлор защищал ворота новосибирской "Сибири". Провел 33 поединка с показателями 91,4% при коэффициенте надежности 2,82. Окончательная судьба вратаря в минском клубе будет решена после трех матчей. Так или иначе, подписание контракта с экс-голкипером "Сибири" не означает, что ряды "Динамо" покинет Юнас Энрот либо кто-то из его коллег по амплуа, уверяют в стане "зубров". Впрочем, при этом там подчеркивают, что, как ранее неоднократно заявляли в интервью и публичных выступлениях генеральный директор клуба и члены тренерского штаба, место в составе команды не гарантировано никому. Его можно завоевать только в жесткой конкуренции.-0-