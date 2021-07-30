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30 июля 2021, 07:07

Канадский гребной экипаж выиграл золото ОИ в гонках женских восьмерок

Новости темы "Олимпиада в Токио"
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30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Канадский гребной экипаж выиграл золото Олимпиады в гонках женских восьмерок с рулевыми в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победительниц, уверенно промчавшихся по дистанции, - 5 мин. 59,13 сек. Серебряную награду Игр завоевали новозеландские спортсменки - 6 мин. 00,04 сек. Бронзовые медали выиграли китаянки - 6 мин. 01,21 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

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гребля Олимпиада Япония
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Эмма Маккеон. ФотоGetty Images Австралийка Маккеон с олимпийским рекордом завоевала золото Игр в плавании на 100 м вольным стилем
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