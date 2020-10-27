Канадский велогонщик Майкл Вудс стал победителем седьмого этапа "Вуэльты Испании"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский велогонщик Майкл Вудс из команды EF стал победителем седьмого этапа многодневки "Вуэльта Испании - 2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию этапа из Витории-Гастейс до Вильянуэва-де-Валдеговия протяженностью 159,7 км североамериканский спортсмен проехал за 3 ч. 48 мин. 16 сек. Второе и третье места заняли испанцы Омар Фрайле из Аstana Pro Team и Алехандро Вальверде из Movistar. Оба отстали от победителя на 4 сек. Белорусский гонщик UAE Team Emirates Александр Рябушенко занял 18-е место с отставанием от лидера в 56 сек.

Лидирует в генеральной классификации "Вуэльты Испании" эквадорец Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers с общим временем 28 ч. 23 мин. 51 сек. Второе место занимает британец Хью Карти (EF) с отставанием в 18 сек. Замыкает первую тройку ирландец Дэн Мартин из Israel Start-Up Nation, отстающий от лидера на 20 сек. Александр Рябушенко занимает 81-е место, проигрывая латиноамериканцу 1 ч. 3 мин. 36 сек.-0-