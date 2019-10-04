Капитан гродненского хоккейного клуба "Неман" Виктор Туркин пропустит из-за травмы около месяца

Виктор Туркин. Фото ХК "Неман"
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан серебряных призеров чемпионата Беларуси, гродненского хоккейного клуба "Неман" Виктор Туркин пропустит из-за травмы около месяца, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт гродненцев в соцсетях.
Форвард получил повреждение в поединке со столичной "Юностью". У хоккеиста было подозрение на разрыв боковой связки колена и мениска, однако обследование показало, что травма менее серьезная.
Виктор Туркин - второй по результативности игрок "Немана" и экстралиги А. В текущем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 13 матчах.-0-