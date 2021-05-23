Казанский УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ 

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты казанского УНИКСа первыми вышли в финал Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в третьем поединке полуфинальной серии УНИКС победил на своей арене краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 74:70. В двух встречах в Краснодаре казанские баскетболисты также были сильнее - 98:87 и 79:69.

Во втором полуфинальном противостоянии московский ЦСКА выигрывает у питерского "Зенита". Сначала соперники обменялись победами в Санкт-Петербурге: в первом поединке сильнее был ЦСКА - 78:73, а потом "Зенит" взял реванш с результатом 107:104 во втором овертайме. Затем в первой встрече в Москве армейцы вновь выиграли у победителя регулярного чемпионата со счетом 96:82. Следующая игра серии до трех побед состоится 24 мая в Москве.

Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ основана в 2008 году, самый титулованный клуб - ЦСКА, который 10 раз становился победителем, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-