КХЛ объявила о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина на неделю

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю в связи с распространением коронавируса. Информация об этом размещена на официальном сайте КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

КХЛ сообщает, что в течение недели планируется организовать и согласовать с государственными органами новый формат проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Ранее финский "Йокерит" из Хельсинки и казахстанский "Барыс" из Нур-Султана официально объявили о том, что не продолжат играть в плей-офф Кубка Гагарина из-за распространения COVID-19. Таким образом, в завершающем этапе сезона КХЛ могут принять участие шесть российских команд: московские "Динамо" и ЦСКА, новосибирская "Сибирь", СКА из Санкт-Петербурга, казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".-0-