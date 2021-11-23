Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На европейских футбольных полях сегодня проходят очередные встречи группового этапа лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры квартета Е футболисты мюнхенской "Баварии" одержали свою пятую викторию подряд, обыграв в украинской столице киевское "Динамо" со счетом 1:2. Первый гол в ворота хозяев на 14-й минуте встречи забил лучший бомбардир нынешнего сезона ЛЧ Роберт Левандовски, для которого это уже девятый мяч. Незадолго до перерыва Кингсли Коман увеличил преимущество гостей, а на 70-й минуте матча Денис Гармаш отыграл один мяч. Во втором матче испанская "Барселона" на поле "Камп Ноу" примет португальскую "Бенфику" из Лиссабона. Положение команд: "Бавария" - 15 очков (5 матчей), "Барселона" - 6 (4), "Бенфика" - 4 (4), "Динамо" - 1 (5).

В квартете F английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче после отставки наставника команды норвежца Уле Гуннара Сульшера играл под руководством Майкла Каррика и победил в гостях испанский "Вильярреал" с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи - на 78-й минуте счет открыл Криштиану Роналду, а на 90-й минуте Джейдон Санчо забил второй гол, обеспечив свой команде выход вс1/8 финала. Позже швейцарский "Янг Бойз" в Берне будет соперничать с итальянской "Аталантой" из Бергамо. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10 (5), "Вильярреал" - 7 (5), "Аталанта" - 5 (4), "Янг Бойз" - 3 (4).

Также сегодня чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга проведет гостевой матч с аутсайдером группы Н шведским "Мальме". В Лондоне действующие победители ЛЧ футболисты "Челси" встретятся с туринским "Ювентусом". Положение команд после четырех игровых дней: "Ювентус" - 12, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Лидер группы G австрийский "Зальцбург" сыграет в гостях у французского "Лилля". Испанская "Севилья" встретится у себя дома с немецким "Вольфсбургом". Положение команд: "Зальцбург" - 7, "Вольфсбург" - 5, "Лилль" - 5, "Севилья" - 3.

В остальных группах чемпионской Лиги игры предпоследнего тура состоятся завтра.

А - "Манчестер Сити" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брюгге" (Бельгия) - "Лейпциг" (Германия). Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Пари Сен-Жермен" - 8, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 1.

В - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Милан" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия). Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Порту" - 5, "Атлетико" - 4, "Милан" - 1.

С - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Положение команд: "Аякс" - 12, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 6, "Бешикташ"- 0.-0-