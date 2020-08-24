Кипрские арбитры рассудят матч брестского "Динамо" и "Сараево" во 2-м раунде квалификации ЛЧ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу футболистов брестского "Динамо" и "Сараево" из Боснии и Герцеговины будет судить бригада кипрских рефери во главе с Лукасом Сотириу. Его ассистентами станут Георгиу Хараламбос и Никос Энглезу, резервный судья - Василис Димитриу. Инспектором матча назначен Стефано Подески из Сан-Марино, делегат УЕФА - Иван Цитович из России.

Встреча чемпионов Беларуси и Боснии и Герцеговины состоится 26 августа в Бресте. В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, а футболисты "Сараево" обыграли на выезде валлийский "Коннас Куэй" со счетом 2:0.-0-