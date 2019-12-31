Кирилл Альшевский стал главным тренером БАТЭ

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Кирилл Альшевский возглавил БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

37-летний Альшевский стал седьмым главным тренером в истории борисовского клуба

Кирилл Альшевский является уроженцем Борисова, он закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004-06 годах работал тренером в РУОРе, в 2006-м тренировал в детско-юношеской школе БАТЭ, затем трудился в тренерском штабе дублирующего состава "желто-синих" (2006-08). В 2009 году Альшевский был главным тренером дублирующего состава минского "Динамо", а затем в августе того же года на протяжении нескольких матчей возглавлял основу "бело-синих". В 2010-12 гг. - старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.

С лета 2012-го по конец 2013-го Альшевский являлся спортивным директором БАТЭ.

В сезоне-2019 специалист возглавлял дублирующую команду БАТЭ, которую привел к досрочному чемпионству. До этого Кирилл Альшевский пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором АБФФ.

Сегодня официальный сайт "желто-синих" также сообщил о том, что тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко, входившие в штаб экс-рулевого БАТЭ Алексея Баги, покинули борисовский клуб. Напомним, Бага расстался с БАТЭ 19 декабря.-0-